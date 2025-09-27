Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Helm ανέρχεται σε CA$60.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Helm. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Helm
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Victoria, BC, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$60.6K
Επίπεδο
L2
Βάση
CA$60.6K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Helm?

CA$226K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Helm in Canada sits at a yearly total compensation of CA$66,995. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helm for the Μηχανικός Λογισμικού role in Canada is CA$60,614.

Άλλοι Πόροι