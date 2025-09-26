Κατάλογος Εταιρειών
Helion Energy
Helion Energy Προσελκυστής Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Προσελκυστής Προσωπικού in United States στην Helion Energy κυμαίνεται από $132K έως $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Helion Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$141K - $171K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$132K$141K$171K$180K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Helion Energy?

Συχνές Ερωτήσεις

Найвищий пакет оплати для позиції Προσελκυστής Προσωπικού в Helion Energy in United States складає річну загальну компенсацію $179,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Helion Energy для позиції Προσελκυστής Προσωπικού in United States складає $131,750.

