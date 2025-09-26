Κατάλογος Εταιρειών
Heidelberg Materials
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Ερευνητής UX

  • Όλοι οι Μισθοί Ερευνητής UX

Heidelberg Materials Ερευνητής UX Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ερευνητής UX in Germany στην Heidelberg Materials κυμαίνεται από €68K έως €94.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Heidelberg Materials. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€72.9K - €85.8K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€68K€72.9K€85.8K€94.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Ερευνητής UX υποβολές στην Heidelberg Materials για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

€143K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Heidelberg Materials?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Ερευνητής UX προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής UX στην Heidelberg Materials in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €94,724. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Heidelberg Materials για τον ρόλο Ερευνητής UX in Germany είναι €68,007.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Heidelberg Materials

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Dropbox
  • Apple
  • Microsoft
  • Uber
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι