Health IQ
    • Σχετικά

    Health IQ uses Precision Medicare AI algorithm to revolutionize the Medicare sales industry. The algorithm imports a senior's health record and finds the best fit out of 3,000+ Medicare plans.

    healthiq.com
    Ιστότοπος
    2014
    Έτος Ίδρυσης
    751
    Αριθμός Εργαζομένων
    $250M-$500M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Άλλοι Πόροι