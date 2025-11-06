Κατάλογος Εταιρειών
Headway.co
  • San Francisco Bay Area

Headway.co Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Headway.co ανέρχεται σε $260K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Headway.co. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Σύνολο ανά έτος
$260K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Headway.co?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Headway.co, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Headway.co in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $351,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Headway.co για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in San Francisco Bay Area είναι $260,480.

Άλλοι Πόροι