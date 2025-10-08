Κατάλογος Εταιρειών

Headstorm Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in United States στην Headstorm ανέρχεται σε $75K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Headstorm. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Headstorm
Consultant
Dallas, TX
Σύνολο ανά έτος
$75K
Επίπεδο
2
Βάση
$75K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Headstorm?

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην Headstorm in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $96,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Headstorm για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in United States είναι $75,000.

Άλλοι Πόροι