Κατάλογος Εταιρειών
Hays
Hays Μισθοί

Ο μισθός της Hays κυμαίνεται από $12,902 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $163,439 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hays. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Πωλήσεις
Median $118K
Διοικητικός Βοηθός
$35.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$91.7K

Γραφικός Σχεδιαστής
$59.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$62.7K
Διαχειριστής Έργων
$56.2K
Προσελκυστής Προσωπικού
$12.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$42.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$163K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$95.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hays είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $163,439. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hays είναι $60,967.

