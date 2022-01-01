Hawk-Eye Innovations Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Hawk-Eye Innovations κυμαίνεται από $69,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $199,000 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hawk-Eye Innovations. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $75.9K
Διοικητικός Βοηθός
$69.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$199K

Προσελκυστής Προσωπικού
$82.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hawk-Eye Innovations είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $199,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hawk-Eye Innovations είναι $79,136.

Άλλοι Πόροι