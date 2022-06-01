Havas Μισθοί

Ο μισθός της Havas κυμαίνεται από $4,975 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $129,350 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Havas . Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025