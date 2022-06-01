Κατάλογος Εταιρειών
Havas
Havas Μισθοί

Ο μισθός της Havas κυμαίνεται από $4,975 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $129,350 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Havas. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $45.6K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$49K
Αρχηγός Επιτελείου
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Αναλυτής Δεδομένων
$29.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$100K
Μάρκετινγκ
$22.7K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$129K
Μηχανικός Λογισμικού
$5K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Havas είναι Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $129,350. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Havas είναι $47,318.

