Haus Μισθοί

Ο μισθός της Haus κυμαίνεται από $140,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $199,000 για έναν Λειτουργίες Εσόδων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Haus. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Λειτουργίες Εσόδων
$199K
Μηχανικός Λογισμικού
$141K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Haus είναι Λειτουργίες Εσόδων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $199,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Haus είναι $169,850.

