Haus Μισθοί

Ο μισθός της Haus κυμαίνεται από $140,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $199,000 για έναν Λειτουργίες Εσόδων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Haus . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025