Hashmap Μισθοί

Ο μισθός της Hashmap κυμαίνεται από $145,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $235,740 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hashmap . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025