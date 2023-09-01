Hashmap Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Hashmap κυμαίνεται από $145,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $235,740 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hashmap. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Διευθυντής Προϊόντος
$236K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$146K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hashmap είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $235,740. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hashmap είναι $190,732.

