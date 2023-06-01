Κατάλογος Εταιρειών
Harvest Partners Μισθοί

Το εύρος μισθών της Harvest Partners κυμαίνεται από $89,445 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $241,200 για Κειμενογράφος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Harvest Partners. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Κειμενογράφος
$241K
Ανθρώπινοι Πόροι
$166K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$169K

Μάρκετινγκ
$157K
Διευθυντής Προϊόντος
$89.4K
Διευθυντής Προγράμματος
$159K
Προσλήψεις
$159K
Μηχανικός Λογισμικού
$189K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$148K
Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Harvest Partners es Κειμενογράφος at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Harvest Partners es $158,790.

Άλλοι Πόροι