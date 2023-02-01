Κατάλογος Εταιρειών
Happiest Minds Μισθοί

Ο μισθός της Happiest Minds κυμαίνεται από $14,388 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $47,338 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Happiest Minds. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $14.4K

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
$35.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$47.3K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$25.9K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$36.3K
Συχνές Ερωτήσεις

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Happiest Minds، Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $47,338 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Happiest Minds برابر $35,789 است.

