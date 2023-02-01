Αλλαγή
Σύνδεση
Εγγραφή
Όλα τα Δεδομένα
Ανά Τοποθεσία
Ανά Εταιρεία
Ανά Τίτλο
Υπολογιστής Μισθών
Οπτικοποιήσεις Γραφημάτων
Επαληθευμένοι Μισθοί
Πρακτικές Ασκήσεις
Υποστήριξη Διαπραγμάτευσης
Σύγκριση Παροχών
Ποιος Προσλαμβάνει
Έκθεση Αμοιβών 2024
Εταιρείες με τις Υψηλότερες Αμοιβές
Ενσωμάτωση
Ιστολόγιο
Τύπος
Google
Μηχανικός Λογισμικού
Διευθυντής Προϊόντος
Περιοχή Νέας Υόρκης
Επιστήμονας Δεδομένων
Προβολή Μεμονωμένων Στοιχείων Δεδομένων
Levels FYI Logo
Μισθοί
📂 Όλα τα Δεδομένα
🌎 Ανά Τοποθεσία
🏢 Ανά Εταιρεία
🖋 Ανά Τίτλο
🏭️ Ανά Κλάδο
📍 Χάρτης Μισθών
📈 Οπτικοποιήσεις Γραφημάτων
🔥 Εκατοστημόρια Πραγματικού Χρόνου
🎓 Πρακτικές Ασκήσεις
❣️ Σύγκριση Παροχών
🎬 Έκθεση Αμοιβών 2024
🏆 Εταιρείες με τις Υψηλότερες Αμοιβές
💸 Υπολογισμός Κόστους Συνάντησης
#️⃣ Υπολογιστής Μισθών
Συνεισφορά
Προσθήκη Μισθού
Προσθήκη Παροχών Εταιρείας
Προσθήκη Αντιστοίχισης Επιπέδων
Θέσεις Εργασίας
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες για Υποψηφίους
💵 Καθοδήγηση Διαπραγμάτευσης
📄 Αξιολόγηση Βιογραφικού
🎁 Χαρίστε μια Αξιολόγηση Βιογραφικού
Για Εργοδότες
Διαδραστικές Προσφορές
Εκατοστημόρια Πραγματικού Χρόνου 🔥
Αξιολόγηση Αποζημιώσεων
Για Ακαδημαϊκή Έρευνα
Σύνολο Δεδομένων Αποζημιώσεων
Κοινότητα
← Κατάλογος Εταιρειών
Happiest Minds
Εργάζεστε Εδώ;
Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Επισκόπηση
Μισθοί
Παροχές
Θέσεις Εργασίας
Νέο
Συνομιλία
Happiest Minds Παροχές
Προσθήκη Παροχών
Σύγκριση
Ασφάλιση, Υγεία & Ευεξία
Sabbatical
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Disability Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
Σπίτι
Remote Work
Άλλα
Referral Bonus
Προβολή Δεδομένων ως Πίνακας
Happiest Minds Προνόμια & Παροχές
Παροχή
Περιγραφή
Sabbatical
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Unique Perk
Referral Bonus
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Προτεινόμενες Θέσεις
Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Happiest Minds
Σχετικές Εταιρείες
Flipkart
Snap
Intuit
Coinbase
DoorDash
Δείτε όλες τις εταιρείες ➜
Άλλοι Πόροι
Ετήσια Αναφορά Αμοιβών
Υπολογισμός Συνολικής Αμοιβής