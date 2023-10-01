Hansen Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Hansen Technologies κυμαίνεται από $9,478 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $112,025 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hansen Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025