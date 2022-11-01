Κατάλογος Εταιρειών
Hamilton Health Sciences
Hamilton Health Sciences Μισθοί

Ο μισθός της Hamilton Health Sciences κυμαίνεται από $51,955 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $62,326 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hamilton Health Sciences. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $62.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$59.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$61.5K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$52K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hamilton Health Sciences είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $62,326. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hamilton Health Sciences είναι $60,481.

