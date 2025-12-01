Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Hagerty ανέρχεται σε $172K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hagerty. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Hagerty
Senior Product Manager
hidden
Σύνολο ανά έτος
$172K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$158K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$14K
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Hagerty in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $281,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hagerty για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $166,000.

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hagerty/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.