GYANT Μισθοί

Ο μισθός της GYANT κυμαίνεται από $114,055 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $124,375 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GYANT . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025