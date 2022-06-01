Κατεβάστε την Εφαρμογή
Αλλαγή
Σύνδεση
Εγγραφή
Όλα τα Δεδομένα
Ανά Τοποθεσία
Ανά Εταιρεία
Ανά Τίτλο
Υπολογιστής Μισθών
Οπτικοποιήσεις Γραφημάτων
Επαληθευμένοι Μισθοί
Πρακτικές Ασκήσεις
Υποστήριξη Διαπραγμάτευσης
Σύγκριση Παροχών
Ποιος Προσλαμβάνει
Έκθεση Αμοιβών 2024
Εταιρείες με τις Υψηλότερες Αμοιβές
Ενσωμάτωση
Ιστολόγιο
Τύπος
Google
Μηχανικός Λογισμικού
Διευθυντής Προϊόντος
Περιοχή Νέας Υόρκης
Επιστήμονας Δεδομένων
Εξερευνήστε Ανά Διαφορετικούς Τίτλους
Levels FYI Logo
Μισθοί
📂 Όλα τα Δεδομένα
🌎 Ανά Τοποθεσία
🏢 Ανά Εταιρεία
🖋 Ανά Τίτλο
🏭️ Ανά Κλάδο
📍 Χάρτης Μισθών
📈 Οπτικοποιήσεις Γραφημάτων
🔥 Εκατοστημόρια Πραγματικού Χρόνου
🎓 Πρακτικές Ασκήσεις
❣️ Σύγκριση Παροχών
🎬 Έκθεση Αμοιβών 2024
🏆 Εταιρείες με τις Υψηλότερες Αμοιβές
💸 Υπολογισμός Κόστους Συνάντησης
#️⃣ Υπολογιστής Μισθών
Συνεισφορά
Προσθήκη Μισθού
Προσθήκη Παροχών Εταιρείας
Προσθήκη Αντιστοίχισης Επιπέδων
Θέσεις Εργασίας
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες για Υποψηφίους
💵 Καθοδήγηση Διαπραγμάτευσης
📄 Αξιολόγηση Βιογραφικού
🎁 Χαρίστε μια Αξιολόγηση Βιογραφικού
Για Εργοδότες
Διαδραστικές Προσφορές
Εκατοστημόρια Πραγματικού Χρόνου 🔥
Αξιολόγηση Αποζημιώσεων
Levels.fyi API
Για Ακαδημαϊκή Έρευνα
Σύνολο Δεδομένων Αποζημιώσεων
Κοινότητα
Κατεβάστε την Εφαρμογή
← Κατάλογος Εταιρειών
GXO
Εργάζεστε Εδώ;
Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Επισκόπηση
Μισθοί
Παροχές
Θέσεις Εργασίας
Νέο
Συνομιλία
GXO Παροχές
Προσθήκη Παροχών
Σύγκριση
Ασφάλιση, Υγεία & Ευεξία
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Προνόμια & Εκπτώσεις
Learning and Development
Προβολή Δεδομένων ως Πίνακας
GXO Προνόμια & Παροχές
Παροχή
Περιγραφή
Learning and Development
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Προτεινόμενες Θέσεις
Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την GXO
Σχετικές Εταιρείες
Square
SoFi
Tesla
Stripe
Amazon
Δείτε όλες τις εταιρείες ➜
Άλλοι Πόροι
Ετήσια Αναφορά Αμοιβών
Υπολογισμός Συνολικής Αμοιβής