Η αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Gusto κυμαίνεται από $152K ανά year για L2 έως $166K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $170K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Gusto. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 20 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 20 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών Options Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 20 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 1.67 % μηνιαία )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 1.67 % μηνιαία )

20 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 1.67 % μηνιαία )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 1.67 % μηνιαία ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment. 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Gusto ?

