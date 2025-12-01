Κατάλογος Εταιρειών
Gusto
Gusto Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Turkey στην Gusto κυμαίνεται από TRY 972K έως TRY 1.41M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Gusto. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$27K - $31.3K
Turkey
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Gusto in Turkey φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή TRY 1,410,493. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gusto για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Turkey είναι TRY 971,936.

Άλλοι Πόροι

