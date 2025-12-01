Η αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in United States στην Gusto ανέρχεται σε $217K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $217K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Gusto. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$217K
$150K
$67.5K
$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
20%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
20%
ΕΤΟΣ 4
20%
ΕΤΟΣ 5
Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)
20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)
20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)
20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
