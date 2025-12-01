Κατάλογος Εταιρειών
Gusto
Gusto Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην Gusto ανέρχεται σε $160K ανά year για L3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Gusto. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$121K - $138K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$107K$121K$138K$152K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (1.67% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Gusto, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Gusto in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $159,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Gusto για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States είναι $107,070.

Άλλοι Πόροι

