Guidepoint Μισθοί

Ο μισθός της Guidepoint κυμαίνεται από $65,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $169,533 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Guidepoint. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K
Εξυπηρέτηση Πελατών
Median $65K
Μάρκετινγκ
$78.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διευθυντής Προϊόντος
$74.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$170K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Guidepoint είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $169,533. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Guidepoint είναι $78,075.

