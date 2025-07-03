Κατάλογος Εταιρειών
GSPANN Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

GSPANN Technologies Μισθοί

Ο μισθός της GSPANN Technologies κυμαίνεται από $139,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $161,700 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της GSPANN Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Διευθυντής Προγραμμάτων
$162K
Μηχανικός Λογισμικού
$139K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην GSPANN Technologies είναι Διευθυντής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $161,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GSPANN Technologies είναι $150,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την GSPANN Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • Google
  • Roblox
  • Amazon
  • Pinterest
  • Uber
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gspann-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.