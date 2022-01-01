GSK Μισθοί

Το εύρος μισθών της GSK κυμαίνεται από $6,733 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $392,700 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της GSK . Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025