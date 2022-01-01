Κατάλογος Εταιρειών
GSK Μισθοί

Το εύρος μισθών της GSK κυμαίνεται από $6,733 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $392,700 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της GSK. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $177K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $86.1K
Διοικητικός Βοηθός
$71.7K

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$169K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$28.8K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$28.2K
Μηχανικός Ελέγχων
$91.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$36.1K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$60.3K
Οικονομικός Αναλυτής
$65.3K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$59.7K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$114K
Μάρκετινγκ
$248K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$75.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$55.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$60.5K
Διευθυντής Προγράμματος
$129K
Διαχειριστής Έργου
$393K
Προσλήψεις
$80.6K
Κανονιστικές Υποθέσεις
$97.8K
Πωλήσεις
$6.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$105K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$86.1K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$161K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Rolul cel mai bine plătit raportat la GSK este Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $392,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GSK este $83,329.

