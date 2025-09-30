Grid Dynamics Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Moldova

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Moldova στην Grid Dynamics κυμαίνεται από MDL 617K ανά year για T2 έως MDL 905K ανά year για T3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moldova ανέρχεται σε MDL 705K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Grid Dynamics. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Junior Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- T2 Software Engineer MDL 617K MDL 617K MDL 0 MDL 0 T3 Senior Software Engineer MDL 905K MDL 905K MDL 0 MDL 0 T4 Staff Software Engineer MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Grid Dynamics, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

