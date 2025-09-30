Grid Dynamics Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Krakow Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Krakow Metropolitan Area στην Grid Dynamics κυμαίνεται από PLN 78.8K ανά year για T1 έως PLN 281K ανά year για T4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Krakow Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 227K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Grid Dynamics. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Junior Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) PLN 78.8K PLN 78.8K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 122K PLN 122K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 251K PLN 250K PLN 0 PLN 367 T4 Staff Software Engineer PLN 281K PLN 281K PLN 0 PLN 0 Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Grid Dynamics, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Grid Dynamics ?

