Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Armenia στην Grid Dynamics κυμαίνεται από AMD 18.15M ανά year για T2 έως AMD 25.76M ανά year για T4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Armenia ανέρχεται σε AMD 20.77M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Grid Dynamics. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους T1 Junior Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) AMD -- AMD -- AMD -- AMD -- T2 Software Engineer AMD 18.15M AMD 18M AMD 0 AMD 154K T3 Senior Software Engineer AMD 23.09M AMD 22.89M AMD 0 AMD 192K T4 Staff Software Engineer AMD 25.76M AMD 23.45M AMD 0 AMD 2.31M Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Grid Dynamics, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Grid Dynamics ?

