Κατάλογος Εταιρειών
Greet Technologies
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες γνώσεις
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Greet Technologies που μπορεί να είναι χρήσιμο για άλλους (π.χ. συμβουλές συνέντευξης, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα κλπ).
    • Σχετικά με

    Greet Technologies offers call center outsourcing and customer support services, emphasizing high-quality service and measurable outcomes in customer support and knowledge process outsourcing.

    http://www.greettech.com
    Ιστότοπος
    2006
    Έτος Ίδρυσης
    960
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $100M-$250M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στα Εισερχόμενά σας

    Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Greet Technologies

    Σχετικές Εταιρείες

    • Coinbase
    • Lyft
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Netflix
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι