Κατάλογος Εταιρειών
Greenshades Software
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Greenshades Software Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Greenshades Software κυμαίνεται από $63.8K έως $87K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Greenshades Software. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$68.3K - $82.5K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Μηχανικός Λογισμικού υποβολές στην Greenshades Software για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Greenshades Software?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Greenshades Software in United States sits at a yearly total compensation of $87,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Greenshades Software for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $63,750.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Greenshades Software

Σχετικές Εταιρείες

  • Google
  • Stripe
  • Uber
  • Lyft
  • Tesla
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι