Greenphire
Greenphire Μισθοί

Ο μισθός της Greenphire κυμαίνεται από $101,490 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $136,178 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Greenphire. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
$136K
Διαχειριστής Έργων
$101K
Μηχανικός Λογισμικού
$130K

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Greenphire είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $136,178. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Greenphire είναι $130,340.

