Greenphire Μισθοί

Ο μισθός της Greenphire κυμαίνεται από $101,490 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $136,178 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Greenphire . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025