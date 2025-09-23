Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινοι Πόροι in United States στην Greenlight Guru κυμαίνεται από $81K έως $115K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Greenlight Guru. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$92K - $109K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$81K$92K$109K$115K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Greenlight Guru?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινοι Πόροι στην Greenlight Guru in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $115,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Greenlight Guru για τον ρόλο Ανθρώπινοι Πόροι in United States είναι $81,000.

