Grainite
    Σχετικά

    Grainite is a company that provides a converged streaming application platform that allows organizations to easily build real-time distributed applications by focusing just on the business logic.

    grainite.com
    Ιστότοπος
    2019
    Έτος Ίδρυσης
    30
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Άλλοι Πόροι