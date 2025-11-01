Κατάλογος Εταιρειών
Grainger
Grainger Λειτουργίες Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States στην Grainger κυμαίνεται από $140K έως $191K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Grainger. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$150K - $182K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$140K$150K$182K$191K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Grainger?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Grainger in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $191,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Grainger για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States είναι $140,250.

