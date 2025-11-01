Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Grainger κυμαίνεται από $153K ανά year για Senior Data Scientist έως $195K ανά year για Lead Data Scientist. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $150K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Grainger. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
