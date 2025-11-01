Κατάλογος Εταιρειών
Graham Holdings Company
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Έργων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Έργων

Graham Holdings Company Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in India στην Graham Holdings Company κυμαίνεται από ₹1.49M έως ₹2.13M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Graham Holdings Company. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.71M - ₹2M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.49M₹1.71M₹2M₹2.13M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Έργων υποβολές στην Graham Holdings Company για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Graham Holdings Company?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Έργων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Graham Holdings Company in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,130,662. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Graham Holdings Company για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in India είναι ₹1,493,284.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Graham Holdings Company

Σχετικές Εταιρείες

  • Google
  • Intuit
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι