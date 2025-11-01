Κατάλογος Εταιρειών
Graham Holdings Company
Graham Holdings Company Διευθυντής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προγραμμάτων in United States στην Graham Holdings Company κυμαίνεται από $66.4K έως $92.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Graham Holdings Company. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$72K - $87.2K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Graham Holdings Company?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προγραμμάτων στην Graham Holdings Company in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $92,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Graham Holdings Company για τον ρόλο Διευθυντής Προγραμμάτων in United States είναι $66,400.

