Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in United Kingdom στην Grafana κυμαίνεται από £43.9K έως £64K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Grafana. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Grafana, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην Grafana in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £63,982. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Grafana για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in United Kingdom είναι £43,920.

Άλλοι Πόροι