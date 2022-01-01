Gradle Μισθοί

Ο μισθός της Gradle κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $177,110 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Gradle . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025