Gradient AI Μισθοί

Ο μισθός της Gradient AI κυμαίνεται από $122,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $185,000 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Gradient AI . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025