Grabango
Grabango Μισθοί

Ο μισθός της Grabango κυμαίνεται από $65,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $210,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Grabango. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
Ερευνητής UX
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Grabango είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $210,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Grabango είναι $140,700.

