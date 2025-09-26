Κατάλογος Εταιρειών
GovTech
GovTech Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Singapore στην GovTech κυμαίνεται από SGD 79K έως SGD 113K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GovTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 90.6K - SGD 106K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 79KSGD 90.6KSGD 106KSGD 113K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

SGD 211K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GovTech?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην GovTech in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 112,707. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GovTech για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Singapore είναι SGD 78,991.

Άλλοι Πόροι