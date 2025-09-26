Κατάλογος Εταιρειών
GovTech
GovTech Διαχειριστής Έργων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Έργων in Singapore στην GovTech ανέρχεται σε SGD 145K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GovTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Σύνολο ανά έτος
SGD 145K
Επίπεδο
L2
Βάση
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Μπόνους
SGD 31.3K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GovTech?

SGD 211K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Έργων at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 195,953. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Διαχειριστής Έργων role in Singapore is SGD 135,144.

