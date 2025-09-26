Κατάλογος Εταιρειών
GovTech
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Δεδομένων

GovTech Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Indonesia στην GovTech κυμαίνεται από IDR 114.35M έως IDR 162.35M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GovTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

IDR 129.88M - IDR 153.88M
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
IDR 114.35MIDR 129.88MIDR 153.88MIDR 162.35M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Αναλυτής Δεδομένων υποβολές στην GovTech για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

IDR 2.67B

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GovTech?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Αναλυτής Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην GovTech in Indonesia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή IDR 162,345,969. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GovTech για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Indonesia είναι IDR 114,348,030.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την GovTech

Σχετικές Εταιρείες

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι