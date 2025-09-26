Κατάλογος Εταιρειών
GovTech
GovTech Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρησιακός Αναλυτής in Singapore στην GovTech ανέρχεται σε SGD 101K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της GovTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Σύνολο ανά έτος
SGD 101K
Επίπεδο
-
Βάση
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Μπόνους
SGD 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη GovTech?

SGD 211K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην GovTech in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 219,618. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GovTech για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in Singapore είναι SGD 104,640.

