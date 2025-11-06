Κατάλογος Εταιρειών
Government of Canada
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • United States

Government of Canada Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Government of Canada ανέρχεται σε $100K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Government of Canada. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Government of Canada
Research & Technology Advisor
San Francisco, CA
Σύνολο ανά έτος
$100K
Επίπεδο
2
Βάση
$100K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
18 Έτη
Έτη εμπειρίας
26 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Government of Canada?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Government of Canada in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $100,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Government of Canada για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $100,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Government of Canada

Σχετικές Εταιρείες

  • Amazon
  • SoFi
  • Spotify
  • Pinterest
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι