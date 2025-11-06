Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διοικητικός Βοηθός in Greater Toronto Area στην Government of Canada ανέρχεται σε CA$77.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Government of Canada. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Government of Canada
Supervisor
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$77.3K
Επίπεδο
AS-03
Βάση
CA$77.3K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Government of Canada?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διοικητικός Βοηθός στην Government of Canada in Greater Toronto Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$80,435. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Government of Canada για τον ρόλο Διοικητικός Βοηθός in Greater Toronto Area είναι CA$77,255.

