Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διοικητικός Βοηθός in Canada στην Government of Canada ανέρχεται σε CA$75.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Government of Canada. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$75.9K
Επίπεδο
AS-2
Βάση
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Government of Canada?

CA$226K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διοικητικός Βοηθός at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$81,358. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Διοικητικός Βοηθός role in Canada is CA$72,350.

Άλλοι Πόροι