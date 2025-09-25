Κατάλογος Εταιρειών
Government of Canada
Government of Canada Λογιστής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Λογιστής in Canada στην Government of Canada ανέρχεται σε CA$111K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Government of Canada. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$111K
Επίπεδο
3
Βάση
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Government of Canada?

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Λογιστής at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$135,354. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Λογιστής role in Canada is CA$111,384.

